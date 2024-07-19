Turgay Kılıç/Haber Ekspres

Karşıyaka’da balıkçılar, havanın esintisiyle oltalarını alıp sahile indi. Oltalarına yemi takıp “vira bismillah” diyen balıkçılar, saatlerdir balık tutmak için bekleyişini sürdürüyor.

Balık yok poşet var

Karşıyaka’da bir balıkçı, oltasını kurup saatlerce balık tutmak için bekleyişe geçti. Oltasını kontrol etmek isteyen balıkçı, oltasını çektiği anda içi taş dolu şeffaf poşetle karşılaştı.

Poşeti oltarna söküp taşları döken balıkçı, poşeti çöpe, taşları ise deniz attı.

Balık tutmak için bekleyip oltasından poşeti çeken balıkçı “Kamu hizmeti yapıyoruz artık. Denizde balık tutmak isterken, oltamıza poşet takıldı” diyerek çıkan poşeti çöpe, taşları ise denize attı.