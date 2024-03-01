Ege Üniversitesi koordinasyonunda, ERASMUS Plus KA220 Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye Ulusal Ajansının da desteklediği “MARIPETBalıkçılık Iskartasının Evcil Hayvan Maması Olarak Değerlendirilmesini Amaçlayan Yenilikçi Müfredat İçeren Eğitim Projesi” başarıyla tamamlandı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Aydın’ın yürütücülüğünü yaptığı projeye katkı sunan araştırmacılara sertifikaları Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından EÜ Senato Salonunda düzenlenen törenle verildi.

MARIPET projesinin balıkçılıkta israfı önlemek adına önemli bir girişim olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Toplam 24 ay süren ve ulusal-uluslararası 7 kuruluşun yer aldığı proje sonucunda balıkçılık faaliyetlerinde elde edilen ıskarta balıkların evcil hayvan maması olarak değerlendirilmesi hususunda eğitimler gerçekleştirildi. Projeyi değerli kılan en önemli nokta ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinden; iklim değişikliği, açlığa son, su altındaki yaşam, sorumlu üretim-sorumlu tüketim, kaliteli eğitim gibi 5 önemli hedefi birden kapsaması. Bu açıdan proje ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Hem ekonomiye hem çevreye zararlı”

Değerlendirilemeyen ıskarta balıkların ekonomik açıdan ciddi zararları olduğunu ifade eden proje yürütücüsü Doç. Dr. İlker Aydın, “Türkiye'de insan gıdası olarak tüketilmek üzere denizlerde avcılığı yapılan su ürünleri miktarı 2020 yılı verilerine göre 360 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu miktara ek olarak, bu av operasyonları sırasında ticari olarak pazarlanamayacak durumda olan, bu nedenle kıyıya çıkartılmadan denize geri dökülen ve ‘ıskarta balık’ olarak adlandırılan yaklaşık 100 bin tonluk bir miktarın varlığından da söz etmek mümkün. Sonuç olarak ekonomik anlamda çok ciddi bir kayıp ile karşılaşıldığı gibi ıskarta balıkların denize dökülmesi ile çok ciddi ekolojik deformasyonlarla karşı karşıya kalındığı önemli bir gerçektir” dedi.

“Proje birincilikle kabul edildi”

Projenin 2021 yılında birincilikle kabul gördüğünü ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen MARIPET projesi, ERASMUS Plus KA220 mesleki eğitim projeleri kapsamında üniversitemizin koordinatörlük görevi üstlendiği ilk proje olarak 2021 yılında birincilikle kabul edilmiştir. Proje kapsamında çiğ mama içeriğinde karasal hayvan etlerinden elde edilen karışım yerine, ıskarta balık filetolarının kullanıldığı bir çiğ mamanın üretimi konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve AB eğitim akreditasyonuna sahip bir e-öğrenme platformu kurulmuştur. Projede ülkemizden Balıkesir Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bulunurken; Norveç, İzlanda, Hırvatistan ve Litvanya da yurt dışı ortaklar olarak Ege Üniversitesine destek vermişlerdir. Iskarta edilen denizel ürünlerin köpek ve kedilerin beslenmesinde kullanılabilme farkındalığının artırılmasıyla, balıkçılıktaki israfın azaltılması, ekolojik ve ekonomik gelişim amaçlanmıştır. Su ürünleri mühendisleri, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, balıkçılar ve pet mama üreticileri öncelikli hedef meslek gruplarını oluşturmaktadır” diye konuştu.

Proje ekibi, Ege Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın elinden aldı.