Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde, 6 bin 472 dekarlık alana ekilen hububatın hasadına başlandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, enstitüdeki projeleri inceledikten sonra hububat hasadı törenine katıldı ve biçerdöverle ilk hasadı gerçekleştirdi.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen hububat hasadı törenine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay da katıldı. Atalay, biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştirdi ve tarımsal faaliyetlere destek verdi.

Ziyaret sırasında Dr. Atalay, enstitüde yürütülen genetik çalışmalar ve biyoteknolojik uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Bu çalışmaların sahada yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaları değerlendirdi ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Hububat hasadı başlangıç törenine, 5 bin 517 dekar buğday ve 955 dekar arpa ekimi yapılan alanından katılım sağlandı. Bu alanlar üzerinde yapılan ekimler ve hasatlar, bölgenin tarımsal üretim potansiyelini gösteriyor.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bölgede önemli bir rol üstlenmekte ve tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Dr. Atalay'ın ziyareti ve hasat töreni, bu amaç doğrultusunda atılan adımların bir göstergesi olarak önem taşımaktadır.