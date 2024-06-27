Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 4-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Balıkesir Aromaterapi Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleşecek festivale Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyeleri de katılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlediği basın toplantısında festivalin temasının "Tarih, Şifa, Kültür" olacağını açıkladı.

Balıkesir’in şifalı bitkileri tanıtılacak

Başkan Akın, Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin, doğal güzelliklerin ve aromaterapinin faydalarını dünyaya tanıtmak için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. "Festivalimiz, bitkilerin özlerinden elde edilen yağlarla beden ve ruh dengesini sağlayan aromaterapiyi tanıtmak amacıyla ülkemizde yapılan ilk ve tek festivaldir" dedi.

Aromaterapi uygulamaları

Akın, Balıkesir’in doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle aromaterapi için ideal bir coğrafya olduğunu belirtti. "Bu nedenle festivalimizin temasını 'Tarih, Şifa, Kültür' olarak belirledik. Festival sayesinde bölgemizin zengin bitki örtüsünü aromaterapi uygulamalarıyla birleştirerek bitkisel ürünlerin üretim ve pazarlamasını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Geniş kapsamlı etkinlikler ve katılımcılar

Bu yılki festivalin Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyeleriyle iş birliği içinde ilk kez gerçekleştirileceğini belirten Akın, etkinliklerin 4 gün süreceğini ve iki ayrı merkezde yapılacağını vurguladı. Festival programında 80'in üzerinde atölye çalışması, seminer ve söyleşi yer alacak. Ayrıca, Ören meydanında aromaterapiyle ilgili 200’e yakın stant kurulacak.

Toplantıya katılan belediyeler

Düzenlenen basın toplantısında Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı da hazır bulundu. Başkanlar, festivalin bölge turizmine ve ekonomisine yapacağı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.