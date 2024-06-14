Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, camilerin minberinden, kapı, penceresine ve halılarına kadar baştan sona titiz bir şekilde temizliğini gerçekleştiriyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık’ta yaşayan vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için en ufak bir detayı bile gözden kaçırmayan ekipler; 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi, Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler, Cunda (Alibey) Adası Hamideyi olmak üzere tüm camilerde detaylı temizlik çalışması yapıldı.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için aşevi aracılığıyla bu yıl da dayanışma başlattıklarını duyurdu.

Ayvalık Belediyesi’nin Kurban Bayramı bağışlarının en doğru şekilde amacına ulaşması ve yerini bulması için her yıl hayırseverlere çağrı yaptıklarını hatırlatan Başkan Ergin, “Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Kurban bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte bayram sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak” dedi.