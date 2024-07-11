Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, omega-3 ve omega-6 açısından zengin olan ve ızgarada tercih edilen sardalyayı yoğun ilgiyle satın alıyorlar.

Sardalya bolluğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor. Av yasağı devam ederken, Bandırma'daki tezgahlarda kilosu 200 liradan satılan mevsim balığı sardalya, bölgedeki en çok tercih edilen balık haline geldi. Güney Marmara'nın önde gelen balıkçılık merkezlerinden biri olan Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalyanın yanı sıra istavrit, hamsi, mezgit, alabalık, çipura ve levrek de bulunuyor.

Balıkçıların açıklamaları

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Barış Deniz, sardalyanın kilosunun 200 TL olduğunu belirterek, vatandaşların özellikle bu mevsim balığını tercih ettiğini ifade etti. Diğer balıkların da tezgahlarda yer aldığını ve fiyatlarının vatandaşların bütçesine uygun olduğunu dile getirdi.

Avlanma yasağı ve balık çeşitleri

Çakıroğlu Balıkçılık sahibi Ali Çakıroğlu ise, 2023-2024 avlanma yasağının sona ermesiyle Bandırma ve Erdek Körfezlerinde ufak kayıkçı teknelerinin balıkçılık faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Sardalyanın tam mevsimi olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olan bu balığın ızgarada ve fırında lezzetli bir seçenek olduğunu söyledi. Sardalyanın kilosunun 100 ila 200 TL arasında değiştiğini ve halkı balık tüketmeye davet ettiğini dile getirdi.