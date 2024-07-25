Balıkesir Belediyespor'a Iki Yeni Can Dostu Transferi!

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başlattığı ve Türkiye'ye örnek olan "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" projesine anlamlı bir destek verdi. Kulüp, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Kahve ve Pudra isimli iki köpeği sahiplendi.

Anlamlı projeye büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başlattığı "Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz" projesi, sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulmayı amaçlıyor. Bu seferberliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyespor da katılarak, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden iki köpeği sahiplendi. Kulüp, dış transferlerine yeni bir boyut kazandırarak Kahve ve Pudra’yı ailesine kattı.

Kahve ve Pudra’ya yeni yuva

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde yeni yuvalarına kavuşan Kahve ve Pudra'ya “ailemize hoş geldiniz” diyerek uzun ömürler diledi. Yapılan açıklamada, Kahve ve Pudra’nın beslenme ve veterinerlik hizmetlerinin 1 yıl boyunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz"

Kulüp yetkilileri, bu anlamlı projede yer almaktan büyük gurur duyduklarını ve sokak hayvanlarına sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurguladılar. "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak, onların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak bizim için çok değerli. Bu projede yer almak ve iki can dostumuza yeni bir yuva sağlamak bizleri çok mutlu etti" dediler.