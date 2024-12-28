Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, hızla yayılarak 5 evin hasar görmesine neden oldu. İtfaiye ve destek ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının başlangıcı ve yayılması

Yangın, Bigadiç ilçesi Yukarı Çam Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında bir evde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 evin daha hasar almasına neden oldu.

Ekiplerin hızlı müdahalesi

Yangının büyümesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ayrıca Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri'ne ait 11 araç ve 29 personel de yangına müdahale için destek verdi.