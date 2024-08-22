Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerinin yıllardır süren su sıkıntısını çözmek amacıyla Gedeve ve Düzler bölgelerindeki 80 bin zeytin ağacını sulama suyuyla buluşturdu. Zeytinciler, bu önemli hizmet için Başkan Ahmet Akın’a minnettar olduklarını dile getirdi.

Zeytin ağaçlarına hayat veren proje

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, zeytin üreticilerinin uzun yıllardır karşılaştığı sulama suyu sıkıntısı nihayet çözüme kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gedeve bölgesinde 20 bin, Düzler bölgesinde ise 60 bin zeytin ağacını sulama suyuyla buluşturarak, bölgedeki zeytinciliğin yeniden canlanmasına vesile oldu. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, bölge çiftçisinin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

1500 metrelik sulama hattı kuruldu

BASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Düzler bölgesinde Erdek 1 Göleti'nden yeni bir sulama hattı inşa edildi. Yaklaşık 1500 metre uzunluğunda ve 63 milimetre çapında borularla döşenen bu hat, daha önce suya erişimi olmayan binlerce zeytin ağacını suyla buluşturdu. Bu proje sayesinde, bölgedeki zeytin ağaçlarının verimliliği ve kalitesi artacak.

Muhtar ve üreticilerden teşekkür

Yukarıyapıcı Mahalle Muhtarı Süleyman Sacit Yüksek, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “100 yıldır bu bölgeye böyle bir hizmet gelmemişti. Ahmet Akın Başkanımıza, bu sorunumuza çözüm getirdiği için minnettarız” dedi. Muhtar Yüksek, suyun zeytin ağaçları için hayati önem taşıdığını ve bu hizmetin köylerinin ekonomik gücünü artıracağını vurguladı.

Üreticilerin yüzü gülüyor

Düzler bölgesinde zeytincilikle uğraşan Mehmet Çekici de, tarlalarına gelen suyun zeytin ağaçlarını yeniden canlandıracağını belirtti. “20 senedir kimse bize bu konuda yardımcı olmadı. Ahmet Akın Başkanımıza minnettarız; suyun gelişiyle birlikte zeytinlerimiz daha verimli hale gelecek” diyen Çekici, zeytin rekoltesinin önemli ölçüde artmasını beklediklerini söyledi.