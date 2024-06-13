Balıkesir Belediyesi, haziran ayının ilk iki haftasında toplamda 430 milyon TL ödeme yaparken, önümüzdeki Kurban Bayramı için de personele 100 milyon TL bayram ikramiyesi dağıtacak.

750 firmaya 430 milyon TL ödeme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haziran ayının ilk haftasında 110 milyon TL, ikinci haftasında da 320 milyon TL olmak üzere toplamda 750 firmaya 430 milyon TL ödeme yaptı. Bu ödemelerle birlikte belediye, yüklenici firmaların ve taşeronların haklarını zamanında teslim ederek Balıkesir ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Personele 100 milyon TL bayram ikramiyesi

Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştirakleri ve BASKİ'de çalışan personele önümüzdeki Kurban Bayramı için yaklaşık 15'er bin TL bayram parası ödenecek. Personelin yüzünü güldürecek bayram parası, 14 Haziran Cuma günü hesaplara yatacak. Büyükşehir Belediyesi, bayram ikramiyesi için personele toplamda 100 milyon TL ödeme yapacak.

"Sözümüzde duruyoruz"

Başkan Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir şekilde yönetiyoruz. Bu kapsamda, tüm yüklenici firmalarımızın ve personelimizin haklarını zamanında ödemeye özen gösteriyoruz. Haziran ayında 750 firmaya toplamda 430 milyon TL ödeme yaptık. Ayrıca, personelimize de önümüzdeki Kurban Bayramı için 100 milyon TL bayram ikramiyesi vereceğiz. Söz verdiğimiz gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çalışanlarımızın ve şehrimizin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.