Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 seçimlerinde zafer kazanan Belediye Başkanı Ahmet Akın önderliğinde, şehre yeni bir kimlik kazandırma yolunda önemli bir adım attı. Başkan Akın'ın girişimiyle belediye logosu yenilendi ve bu değişiklik Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Yeni logo, ünlü grafik tasarımcı Emre Koç'un imzasını taşıyor ve Balıkesirli gençlerin fikirleri doğrultusunda şekillendirildi.

Balıkesir'in haritasının kalp şekline benzeyen tasarımıyla ilham alınan yeni logo, şehrin yenilikçi ve genç yüzünü yansıtıyor. Bu değişim, Balıkesir'in zengin tarihine ve modern kimliğine uygun bir anlatımla yapıldı