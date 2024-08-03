Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle şehrin çeşitli noktalarında düzenlediği aşure hayırlarıyla vatandaşları bir araya getirdi. Toplamda 35 bin kişinin katıldığı etkinlikler, Zağnos Paşa Camisi’nde sona erdi.

Aşure ikramı şehrin dört bir yanında gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde başlayan aşure dağıtımlarını, Karesi ilçesindeki Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bu hayır etkinlikleri, Muharrem Ayı'nın bereketini ve birlik duygusunu vatandaşlara yaşattı.

Aşure dağıtımından memnun kalan vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederek, bu tür hayır etkinliklerinin devam etmesi temennisinde bulundular.