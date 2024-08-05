Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Ayakkabıcılar Çarşısı esnafına önemli bir müjde verdi. İkili, yıllardır ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılacağı bilgisini esnafla paylaştı.

Ayakkabıcılar Çarşısı’na büyük yenilik

Balıkesir’in köklü çarşılarından biri olan Ayakkabıcılar Çarşısı, uzun süredir beklenen yenileme sürecine giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, esnafa bu konuda müjdeyi verdi. Çarşıda yapılacak düzenlemelerle, hem esnafa hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.

Başkan Ahmet Akın, Ayakkabıcılar Çarşısı’nın Balıkesir’in en canlı noktalarından biri olduğunu belirterek, “Mesut Başkanımızla birlikte burayı baştan aşağı yenileyeceğiz. Etrafındaki düzenlemeleri de kapsayan bu projede, hem tabanlar hem de çevre düzenlemesi yapılacak” dedi. Akın, bu projeyle Balıkesir’in hak ettiği değeri kazanacağına olan inancını vurguladı.

Esnafa ve vatandaşa kaliteli hizmet

Başkan Akın, yapılacak yenileme çalışmalarının detaylarını da paylaştı. Özellikle çarşının ön kısmındaki kuyumcu bölgesinden başlayacak olan düzenlemelerle, esnafın ve vatandaşların daha iyi koşullarda hizmet alması sağlanacak. Uzun yıllardır yapılmayan bu düzenlemelerin, çarşının modernleşmesi ve canlanması adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu projeyle, Ayakkabıcılar Çarşısı’nın Balıkesir’in göz bebeği haline geleceğini ifade eden Başkan Akın, “Balıkesir hak ettiği değeri alana kadar gecemizi gündüzümüze koyacağız. Çarşımızın etrafının düzenlenmesi de dahil her ayrıntıyı düşünerek, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti sunacağız” dedi.