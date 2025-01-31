Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Miniklere Yangın Eğitimi

Yangın bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Baltok ve Kuva-yi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevlerinde önemli bir yangın eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında, 25 bakımevi çalışanı ve 69 öğrenci, yangınla mücadele yöntemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Yangın önlemleri anlatıldı

Eğitimde, yangın sırasında acil çıkış noktalarına nasıl ulaşılacağı ve her yaş grubuna uygun yangın önlemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, personel için iş yeri acil durum müdahale ekipleri oluşturuldu ve yangına türüne göre anında müdahale yöntemleri ele alındı.

Uygulamalı eğitimlerle destek

İtfaiye personeli, minik öğrencilere yangından korunma yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Yangın anında nasıl davranılması gerektiği, koruyucu giysilerle yapılan pratik eğitimlerle aktarıldı. Ayrıca itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtan yetkililer, yangın öncesi alınacak temel tedbirleri çocuklarla paylaştı.