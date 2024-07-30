Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlerin en doğru tercihleri yapabilmesi için 20 ilçede tercih noktaları kurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde yürütülen YKS tercih desteği, 2 Ağustos'a kadar devam edecek ve her gün 09.00-18.00 saatleri arasında uzmanlar eşliğinde gençlere destek verilecek.

Öğrenciler için başarı sıralaması ve istek öncelikleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Burcu Azkan, doğru tercihin nasıl yapılacağı konusunda öğrencilere yol gösteriyor. Azkan, "Başarı sıralamaları ve şehir bazında istek öncelikleri göz önüne alınıyor. İlgi duydukları alanlara göre bir sıralama yapıyoruz ve ailelerinin de isteklerini alarak en doğru tercihi yapmaları için uğraşıyoruz. Belediyenin bu çalışması çok doğru ve uygun. Öğrencilerimiz yoğun bir şekilde gençlik ofisine geliyor ve iyi geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Tercih noktaları

Öğrencilerin tercih desteği alabileceği noktalar şunlardır:

Altıeylül: Avlu Balıkesir/Gençlik Ofisi, Atatürk Mahallesi, Laleli Sokak No:45

Ayvalık: 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, 150 Evler Mahallesi, Atatürk Bulvarı

Balya: Balya Belediyesi Meclis Salonu, Enver Paşa Mahallesi, Kurtuluş Caddesi

Bandırma: Ek Hizmet Binası Üst Kat Konferans Salonu, Hacıyusuf Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:32

Bigadiç: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı, Fethi Bey Mahallesi Adalet Sokak No:6

Burhaniye: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kocacami Mahallesi Hürriyet Caddesi No:45

Dursunbey: BALMEK Binası Giriş Katı, Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15

Edremit: BALMEK Binası, Emin Kuyu Caddesi Cami Vasat Mahallesi

Erdek: Erdek Belediyesi Halk Masası, Yalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:5

Gömeç: BALMEK Binası İdari Ofis, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:28

Gönen: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası BALMEK Atölye, Malkoç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/1

Havran: BALMEK Binası Derslik 3, Mescit Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:17/A

İvrindi: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı, Sakarya Mahallesi Belediye Arkası Sokak No:8/3 Kat/2

Manyas: BALMEK Binası Atölye 1, Yeni Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:32

Savaştepe: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı, Cumhuriyet Mahallesi Belediye Bulvarı No:1

Sındırgı: BALMEK Binası, Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Necip Fazıl Kültür Merkezi

Susurluk: BALMEK Binası Giriş Kat İdari Ofis, Yeni Mahallesi İstasyon Caddesi No:44