CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Programda, Türkiye'deki normalleşme süreci, belediyelerin borçları ve sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifleri gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de anormallikler normalleşmişti”

Burhanettin Bulut, normalleşme sürecine ilişkin olarak, “Türkiye’de anormallikler normalleşmişti, biz şimdi o anormalliklerin kalkması ve normal insanların birbirine ‘merhaba’ diyeceği bir evreye dönmesini istiyoruz. ‘AKP mevcut politikasını değiştirecek’ diye bir beklentimiz yok. Küçük de olsa bir adım atılmasını olumlu buluyoruz ve buna da devam edeceğiz” dedi. Bu açıklamasıyla, ülkedeki kutuplaştırıcı siyasetin son bulması gerektiğini vurguladı.

“Ceza alma korkusuyla yasaya uyacak değiliz”

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine karşı izlenecek adımlar sorulduğunda Bulut, “Sonuçta zoraki bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Halka, muhalefet partilerine rağmen. Biz de İçtüzük’teki var olan maddelerin tümünü kullanarak bu yasa tekliflerinin çıkmaması için uğraş vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, teklifi yasalaşması halinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılacağına ilişkin soru üzerine, böyle bir yasa hazırlığının sakat olduğunu belirtti.

“Bu borç CHP’li Büyükşehirlerde yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediyelerin SGK’ye olan borçlarının tahsil edileceğiyle ilgili açıklamaları üzerine Bulut, CHP’li büyükşehir belediyelerinde borç olmadığını, yalnızca son seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen 3 ilde borç bulunduğunu belirtti. Bu illeri ve borçlarını paylaşarak şöyle devam etti:

“Bursa Büyükşehir Belediyesinin 670 milyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 90 milyon ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin 28 milyon lira SGK’ye borcu var. Bu borç CHP’li büyükşehirlerde yok. Geçmiş dönemde iktidar partisine mensup belediye başkanlarından gelen borçlar. AKP’den CHP’ye geçen 3 büyükşehir belediyesinin SGK borcu, 789 milyon 835 bin lira. Bir önceki seçimlerdeki hazımsızlık, 31 Mart seçimlerinde de devam ediyor. Belli ki yine kaynakları kesmeye çalışacaklar, devlet kurumlarıyla belediyelerin çalışmasına engel olacaklar.”

“Bu işten en zararlı çıkan kesim toplum”

Normalleşme süreci hakkında konuşan Bulut, uzun zamandır kutuplaştırıcı siyasetin zararlarına dikkat çekti. Bulut, “Ülkede uzun zamandır bir kutuplaştırıcı siyaset var ve buradan nasiplenen bir iktidar partisi var. Bu işten en zararlı çıkan kesim toplum. O yüzden bir normalleşme ihtiyacı olduğu açık. CHP son seçimlerde birinci parti çıktı. İktidara gelecek olan bir partinin daha önce neyi eleştiriyorsa onu yapmaması gerekiyor. Bu normalleşme, bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve CHP

Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB), CHP’ye yakın isimlerin referans yoluyla işe yerleştirileceği iddiaları sorulan Bulut, “TBB’de bir yapılanma olacaksa, o yapılanmanın içerisinde mevcuttaki arkadaşlardan fikir alınabilir. Çok garipsenecek bir durum yok. Burada önemli olan, eş, dost, akraba niteliğinde bir atamanın olup olmadığı. Genel Başkanımız her seferinde bunu doğru bulmadığını söylüyor” diye konuştu.