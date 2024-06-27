Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında deneyimli bir ismi daha kadrosuna katarak güçlenmeye devam ediyor. Uzun yıllar basketbol antrenörlüğü yapmış olan Menderes Gümüşdal, Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.

1967 yılında Almanya'da doğan Menderes Gümüşdal, eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde tamamladıktan sonra basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde devam etti. Efes Pilsen A Takımı'nda Yardımcı Antrenörlük ve Altyapı Antrenörlüğü gibi önemli görevler üstlendikten sonra, İstanbul Üniversitesi Tuborg, Pertevniyal, Banvit ve Bandırma Basketbol gibi kulüplerde altyapı koordinatörlüğü ve baş antrenörlük yaparak büyük tecrübe kazandı.

Gümüşdal'ın yönetiminde altyapı kategorilerinde toplam 23 Türkiye şampiyonluğu elde edildi ve birçok genç basketbolcu profesyonel liglerde oynamaya başladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Gümüşdal, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok seminerde eğitmen olarak yer aldı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu bünyesinde Öğreticiler Alt Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.