Balıkesir Büyükşehir'den Gençlere Üniversite Tercihi Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında” sloganıyla üniversite tercihi yapacak gençlere yönelik bir destek programı başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın önderliğinde gerçekleşen bu program, 20 ilçede kurulan YKS Tercih Noktaları ile binin üzerinde öğrenciye rehberlik sağladı. Gençler, uzmanlar eşliğinde doğru tercihler yapabilmek için gerekli adımları öğrenerek, kariyer yolculuklarına yön verdi.

Gençlere YKS tercih desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının doğru tercihler yapabilmesi amacıyla 20 ilçede YKS Tercih Noktaları kurdu. Bu noktalar, gençlerin üniversite tercih sürecinde en doğru kararı verebilmeleri için uzman rehberler tarafından bilgilendirildiği ve yönlendirildiği merkezler olarak hizmet verdi.

Yoğun katılım ve memnuniyet

Son güne kadar yoğun ilgi gören Balıkesir Gençlik Ofisleri, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdir topladı. Tercih desteğinden yararlanan Kadir Can, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Buradan aldığım destekten çok memnunum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tercihler konusunda bize çok yardımcı oldu. İnternetten görüp geldim, çok da memnun kaldım."

Başkan Akın'ın vizyonu

Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlere destek olmanın, onların geleceğine yön vermede katkı sağlamanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Bu doğrultuda gerçekleştirilen YKS Tercih Desteği programı, gençlerin hem kendilerini hem de hedefledikleri üniversiteleri daha iyi tanımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.