Kurban Bayramı Arifesi'nden itibaren vatandaşlarla bayramlaşmaya başlayan Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Şehitliği ve tarihi Başçeşme Mezarlığı'nı ziyaret etti. Burada yakınlarına dua etmeye gelen vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Akın, herkesin bayramını kutladı ve iyi dileklerini iletti.

Bayramın birinci günü, Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde bulunan Yılmaz ailesinin evi, bir yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Başkan Ahmet Akın, bu zor günlerinde Yılmaz ailesini yalnız bırakmadı ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Aileyi teselli eden Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak mağduriyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.