Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti.BALIKESİR (İGFA) - Kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak ve her geçen gün vatandaşlarla arasındaki iletişimi güçlendirmek adına çağı yakalayacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014 yılından bu yana kullanılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve simgesi olan “B” harfi, Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek “sevgi” ve “kucaklaşma” temalarında işlendi.

MECLİS’TEN OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle yeni görünümü onaylanan logo; iki denize ve Kazdağları dâhil eşsiz bir doğaya sahip olan Balıkesir’in “B” harfi, denizi simgeleyen mavi ve ormanı simgeleyen yeşil renklerinin karışımı olan turkuaz renginde tasarlandı. Fransızca’da Türk anlamına gelen Turquois sözcüğünden türetilen turkuaz, Türk İslam sanatının alametifarikalarından biri olarak kabul görüyor.