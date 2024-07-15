Balıkesir'in Havran Belediyesi, Camikebir Cami önünde düzenlediği aşure hayrında büyük ilgi topladı. Belediye Başkanı Emin Ersoy, tezgah başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Ersoy, aşurenin paylaşma, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma simgesi olduğunu vurguladı. Her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlenen aşure hayrının kabul olmasını dileyen Ersoy, "Belediyemiz tarafından her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure hayrı Camikebir Cami önünde yapıldı. Yapılan aşure hayrımızın kabul olmasını dileriz" dedi.