Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyorlar. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına ilişkin bilgi vererek, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin mücadele ettiklerini belirtti.

Enerji nakil hattının kopması yangına neden oldu

Vali Ustaoğlu, yangının ilk başlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle bu riskin azaldığını söyledi. Ancak tedbir olarak mahallede bulunan 11 ahırın boşaltıldığını ve hayvanların güvenli bir bölgeye nakledildiğini ifade etti. Yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Ustaoğlu, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali, bölgede rüzgarın etkili olduğunu, nem oranının düşük ve hava sıcaklığının yüksek olduğunu vurgulayarak, yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit bulunduğunu söyledi. Detaylı incelemelerin daha sonra yapılacağını belirtti.

Olayla ilgili gelişmeler devam ediyor.