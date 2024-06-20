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Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, çevrede başka bir olay yaşanmaması için tedbirlerini sürdürüyor.

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, olaya karışan 4 kişiyi silahları ile birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Çatışma anları, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde grupların karşı karşıya geldiği ve silahların ateşlendiği anlar net bir şekilde görülebiliyor.

İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, 38 yaşındaki A.Ü. ve 41 yaşındaki N.G. hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karşılaşmanın ardından çıkan silahlı kavgada N.G. ve A.Ü. ağır yaralandı.

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