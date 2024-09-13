Balıkesir’in ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan firmalar, Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Ekonomi Ödülleri töreniyle ödüllendirilecek. Bu prestijli etkinlik, şehir ekonomisinin dinamizmini kutlamak amacıyla 18 Eylül Çarşamba günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Prestijli ödüller sahiplerini buluyor

Balıkesir Ekonomi Ödülleri, şehrin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan firmaları onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. 2023 yılı verilerine göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi sıralamasında ilk 10’da yer alan firmalar, ISO 500 Büyük ve ISO İkinci 500 Büyük Sanayi listelerine giren işletmeler ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İlk 1000 listesinde bulunan Balıkesir firmaları ödüllerini alacak. Ayrıca, Balıkesir Ticaret Borsası’nda 2023 yılında en çok tescil işlemi yapan ilk 10 firma da ödüllendirilecek.

Törenin öne çıkan konukları

Ödül töreni, Balıkesir’in ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıları sergileyecek ve şehir ekonomisine katkıda bulunan girişimlerin önemini vurgulayacak. Etkinliğe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılması beklenirken, bir bakanın da programa katılması öngörülüyor.

Ekonomik başarı ve dayanışma

Balıkesir Ekonomi Ödülleri, şehrin iş dünyasını bir araya getirerek, başarı ve dayanışmanın kutlanacağı önemli bir platform olacak. Şehir ekonomisine katkıda bulunan başarılı firmalar, bu törenle birlikte elde ettikleri başarıları taçlandırma fırsatı bulacak.