Balıkesir'de, 29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan bu kesinti, birçok mahalle ve sokağı kapsayacak. Kesintinin detayları ve etkilenecek bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

Dursunbey'de etkilenen bölgeler

Zaman: 29 Temmuz pazartesi, 17:00 - 18:00

Etkilenen mahalleler ve sokaklar: Bozyokuş: Hilal, Zübeyde Hanım, Mehmet Ekinci, Şekerci Çıkmazı, Çetlemik Çakılı, Kalaycı Çıkmazı, BAL, Barana, Cebiroğlu, Tamirhaneler, Orman, İzmirliler, İkbal, Güven, İzmirliler Çıkmazı, Portakal, Yabancı Çıkmazı, Asım Yücel, Hacı İlyas, Tekel, Sosyal Meskenler, Zihni Özger, Halhalli, Hürriyet, İnceoğlu, Hacı Alibey, Cumhuriyet, Eminbey, Genç Ağa, Keçeci, Sivri Saz, Kocataş, Bahar, Bahçeli Evler, Sami Ustabaş, İsmail Dayı, Kandemir, Nevzat Karaer, Başaran, Akın, Raif Eriş, Ayvazağa, Cenk, Tabak, Ergün, Korkmaz. Cebeci Sanayiciler: F. Rüştü Zorlu, Yeni Çarşı, Başoğlu Çıkmazı, Sarmaşık, Ahmet Refik Paşa, Köktel, Yaren, Taşkıran, Saz Kanal, Yeni Çarşı-Kayserili Çıkmazı, Bardak Hane, Sipahi, Yemen, M. Akif Ersoy, Saz, Suçıkıtı, Baloğlu Çıkmazı, Subaşı, Kocaeli Çıkmazı, Dede, Panayır, Taşköprü Yolu, Şekerağa, Namık Kemal, Seçal, Molla, Tahir Tural, Eminoğlu Çıkmazı, Santral, Güngörmez, Park, Kemal Kıymaz, Çağlayan. Üçeylül Yahya Çavuş: Çevre Yolu, Kızılöz Yolu, Fatih, Güçlü, Gül, Sarıgül, Rahmi Efe, Mutlu, Esentepe, Muharrem Avcı, Özdemir, İbrahim Efendi, Kasım, Hacı Sadullah, Başaran, Ateşbahar, Konyalı, Oral, İmam Hatip, Ahmet Yarma, Küçükler, Kızpınar, Karaca, Fuat Ardıç, Kaymak, Onat, Sabahattin, Göndür, Ütkür, Dilaver, Çalım, Dayı, Ütkür, Dilaver, Poyraz, Seçkin, Çaltıcak, Meşe, Katıtaş, Balıkesir, Savur, Başak, Koparan, Yakut, Işık, Çukurharman, Sümbül, Sedirkent Sitesi, Cevher, Elmas, Kayın, Tıngıroğlu, Bülbül, Yandere, Esentepe, Zümrüt. İstasyon: Selvi, Palamut, Tekedere Yolu, Mericek, Gafur Micırlar, Su Deposu, Çam, Mezarlık, Tepe, Güly, Köprü, İlkener, Dursunbey İstasyon, Fidanlık, Küçükçingöz, Arif. Vakıf: Kuyumcu Tahir Ağa, Bahçeli Evler, Filiz, Raif Eriş, Ali Paşa, Şahinoğlu, Kiraz, Ahmet Ağa, Papatya Çıkmazı, Odabaşı, Sanayi, Alacatlı Rasim Erso, Yonca, Şakşak. Çakmak: Bahçeler, Bayoğlu Geçidi, Halil Sincan, Kılıçoğlu, Sülmen, Bayoğlu, Ali Osman Efe, Dar, Nuri Özer, Demirciler, Hal, Hacı Yusuf Yarma, Yağcı Çıkmazı, Karapınar, Kahvecioğlu. Mollaoğlu: Bakır, Ahmet Acar, Kireç, Bağlarbaşı, Tosun, Bulut, Leylak, Kızılöz Yolu, Kolukısa, İmam Hatip, Zorlu, Tavşanlı, Gülmez, Bağlar Aralığı, Ferah Evler, Köseler Çıkmazı, Eczalı, Helvacılar, Menekşe, İpekçi, Ceyhan, Çevre Yolu, Zübeyde Hanım, Molla, Kızpınar, Kösten, Topatılan, Dikyol, Akdağ. Ferah Bağlarbaşı: Bekçitaşı, Yıldız, Güneş, Kabakçı, Kuyucu, TOKİ, Esen, Hasan Polatkan, Durgut, Ufuk, Nergis, Adil Özer, Hayat, Kalender, Körükçü, Şeref, Tomurcuk, Ilgaz, Çevre Yolu, Taşpazar, Kızılöz Yolu, Karaveli, Molla Tahir, Kızılöz Yolu, Burmalı Pınar, Sarı Hoca, Lale, Karıncalı, Destan, Hafız Ahmet, Elif, Zambak, Çalışkan, Burmalı Pınar.



Gömeç ilçesi

Karaağaç, Sakızkale, Çetir: 13:30 - 14:30

Hacihüseyinler: 09:00 - 17:00

Gönen ilçesi

Tırnova, Kuvayi Milliye, Hastane, Anadolu: 09:00 - 17:00

Plevne, Mehmet Bey, Kuvayi Milliye: 09:00 - 17:00

Reşadiye: 09:00 - 17:00

Keçeler: 09:00 - 17:00

Karesi ilçesi

2. Sakarya: 04:00 - 07:00, 05:00 - 07:00

1. Sakarya: 04:00 - 07:00, 05:00 - 07:00

Kuva-i Milliye: 00:30 - 04:00, 05:00 - 07:00

Kabakdere, Kızpınar: 00:30 - 04:00

Dursunbey ilçesi

Çakırca, Kumlu, Beyce, Veliler, Sebiller, Karamanlar, Göbül Merkez, Kızılöz, Hamzacık, Kireç B.M, Odaköy Alanbaşı, Çamköy, Micırlar, Süleler, Dada Küçük, Akbaşlar, Kavacık B.M, Gürleyen, Akçagüney, Hacıahmetpınarı, Taşpınar, Sağırlar, Gazellidere, Selimağa Merkez, Karapınar, Naipler, Şabanlar, Karakaya, Sarnıçköy, Ericek, Küçükler, Gölcük, Umurlar, Hasanlar, Meydançayırı, Mahmudiyye: 09:00 - 12:00

Kepsut ilçesi

Işıklar, Meziter, Göbel, Kepekler, Çalkandil: 09:00 - 12:00, 12:00 - 17:00

Kasapzade Karaçaltı Yolu, Camiiatik, Alandere: 10:00 - 17:00

Elektrik kesintileri planlı bakım ve onarımlar nedeniyle yapılmaktadır. Kesintilerin süresi ve kapsamı, hava koşulları veya diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Güncel bilgi için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.