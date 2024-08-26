Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Yalı Mahallesi'nde bulunan Takunyacılar Çarşısı’nda bir ayakkabı dükkanında meydana gelen yangın, paniğe yol açtı. Yangının, dükkanın malzeme deposundan başladığı bildirildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Erdek Grup Amirliği’ne bağlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın haberini alır almaz olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, dükkanın içine yayılmadan ve büyümeden söndürüldü.

Maddi hasar oluştu

Yangının etkilediği dükkanın içerisinde ciddi bir maddi hasar meydana geldi.