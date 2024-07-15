Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Keremköy Festivali, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Festivalde çeşitli etkinlikler ve sahne performansları katılımcıları mest etti.

Gömeç'te coşkulu başlangıç

Gömeç Keremköy'de düzenlenen festival, bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış konuşmasını Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı gerçekleştirdi. Bağcı, "Keremköy, demokrasinin, barışın ve özgürlüğün içselleştirildiği bir köy. Bu festival, umuda ve barışa olan inancımızın bir göstergesidir" dedi. Bağcı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Zengin etkinlik programı

Festivalin ilk günü, Türkiye Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Eres Özdoğan'ın sunumuyla başladı. Stant ziyaretleri ve keşkek ikramının yanı sıra, çeşitli atölye çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ekmek yapımından Balıkesir Kolonyası yapımına kadar birçok atölye gece boyu devam etti. Çocuklar, sahnedeki sirk gösterisi ve Ayvalık'ın Zeytin Çekirdekleri konseri ile eğlenceli anlar yaşadı. İlk günün kapanışı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın sahne performansıyla yapıldı.

İkinci günün etkinlikleri

Festivalin ikinci günü, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Kemal Arı ve yazar Kemal Anadol'un konuşmalarıyla devam etti. İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İBB İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül ve Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut'un katıldığı açık oturumda köy mimarisi ve planlaması üzerine derinlemesine sohbetler gerçekleştirildi.