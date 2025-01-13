Balıkesir'de Işçileri Taşıyan Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan işçi midibüsü devrildi. Taştepe mevkiinde meydana gelen kazada, H.D. yönetimindeki midibüs, kötü hava koşulları nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Araçta bulunan toplam 25 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar hastanelere sevk edildi
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kazazedelere müdahalesi sırasında ulaşım bir süre aksadı ve trafik tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA