Balıkesir'de Işçileri Taşıyan Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

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Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kazazedelere müdahalesi sırasında ulaşım bir süre aksadı ve trafik tek şeritten sağlandı.

Kasap sahte altınla dolandırıldı: 4 bin lira zarar

Kasap sahte altınla dolandırıldı: 4 bin lira zarar

Araçta bulunan toplam 25 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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