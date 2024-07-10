Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Deprem Evleri Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıkan yangın, büyük maddi zarara neden oldu. Yangın, apartmanın en üst katındaki dairede başladı ve kısa sürede çatıya sıçradı.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Yangına Gönen Belediyesi'ne ait su tankeri, 4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edildi. Toplam 19 personelin hızlı reaksiyonu sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin özverili çabasıyla yangının diğer dairelere sıçraması önlenmiş oldu.

Maddi zarar 4 milyon lira

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın yaklaşık olarak 4 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucunda netlik kazanacak.