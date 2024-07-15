Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı, Kuzey Ege'deki tatil merkezlerini dünyaya havayolu ile bağlayarak 2024 yılının ilk yarısında toplam 105 bin 698 yolcuya hizmet sundu. Havalimanı, özellikle bayram süresince yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranları ile dikkat çekti.

Pilot eğitimleri

Havalimanı, İstanbul'a iki havalimanına, Ankara Esenboğa'ya ve Almanya'ya uçuşlar düzenleyerek Kuzey Ege'nin turizm potansiyelini artırıyor. Günlük 5 karşılıklı yolcu seferi düzenlenen havalimanı aynı zamanda Türkiye'nin pilot eğitimlerine ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme operasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

11 bin 62 uçuş

Koca Seyit Havalimanı'nda ilk altı aylık dönemde 11 bin 62 uçuş gerçekleştirildi; bunların 10 bin 987'si iç hat, 75'i dış hat seferleriydi. İç hatlarda 97 bin 77, dış hatlarda ise 8 bin 621 yolcu taşındı. Havalimanı, ticari uçuşlarıyla da dikkat çekiyor; ilk altı ayda 810 ticari uçuş gerçekleştirildi.

Özellikle bayram tatilleri ve turizm sezonunda yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkan havalimanı, tatil süresince yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla çalışmalarını sürdürdü.