Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Kepsut Yolu üzerinde hizmet veren Hayvan Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan kabulüne hazır hale getirildi. Pazarda, kurbanlık satışlarının başlamasından önce temizlik ve ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Hijyen temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Hayvan Pazarı'nın padokları ve çevresini kapsamlı bir şekilde yıkayarak temizledi. Ardından, insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluşturmayan ilaçlarla pazarda zoonoz hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama işlemlerini tamamladı.