Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bir atama yapıldı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir'de Ali Tatlı'nın yerine görev yapacak.

Murat Demir'in eğitim ve kariyer yolculuğu

1969 yılında Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Altınoluk Köyü'nde doğan Murat Demir, eğitim hayatını Elazığ'da tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak kariyerine başladı. Ardından özel eğitim kurumlarında hem öğretmenlik hem de yöneticilik yaptı. Devlet hizmetine geri dönüşü sonrası, Malatya ve Nevşehir gibi illerde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2021 yılında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Demir, şimdi Balıkesir'deki eğitim çalışmalarına liderlik edecek.

Balıkesir’e atanan Murat Demir, yeni görevinde eğitim alanındaki çalışmalarına Balıkesir’de yön verecek. Evli ve üç çocuk babası olan Demir, Balıkesir'deki eğitim politikalarına yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.