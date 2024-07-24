Dijital çağa ayak uydurmak ve gençlere yeni fırsatlar sunmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesinde Valorant Espor Takımı kurarak bir ilki gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, takım oyuncularıyla bir araya gelerek onlara başarılar diledi.

Dijital çağa ayak uyduran bir adım

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, dijital çağın gereksinimlerine uygun adımlar atarak espor alanında önemli bir girişime imza attı. Kurulan Valorant Espor Takımı ile kulüp, gençlerin ilgisini çekecek ve onların yeteneklerini geliştirecek bir platform sunmayı hedefliyor.

Takım kadrosu ve hedefler

Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, takım oyuncuları Kuzuur, HcnN, flasheR, Grilange, Bach, K4z ile bir araya gelerek onlara başarılar diledi. Takım, Türkiye Espor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda yer alacak. Özellikle VRL Türkiye Birlik Ligi’nde oynayan ilk belediye espor takımı olmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, bu alanda öncü olmayı amaçlıyor.

Esporun yükselen değeri

Espor, dünya genelinde hızla büyüyen ve gençler arasında büyük ilgi gören bir alan. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bu alana yatırım yapması, hem kulüp için yeni bir sayfa açacak hem de genç yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyacak.

Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, "Gençlerimiz için yeni ve heyecan verici bir alan olan esporda, Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Valorant Espor Takımı’mız ile hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı olmayı hedefliyoruz. Espor dünyasında Balıkesir’in adını duyuracağız" dedi.