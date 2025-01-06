Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılına dair istatistiklerini paylaştı. 44 istasyon, 174 araç ve 652 personelle hizmet veren itfaiye ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştı. İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, itfaiyenin yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir faaliyet alanına sahip olduğunu belirtti.

9.945 olayda görev aldılar

Balıkesir İtfaiyesi, 2024 yılında toplamda 9.945 olaya müdahale ederek 1.959 insan ve 1.622 hayvanı kurtardı. İtfaiye ekipleri, 6.121 yangın, 844 trafik kazası, 2.402 kurtarma vakası, 401 su baskını ve 177 suda arama kurtarma operasyonunda görev aldı. Halkın can ve mal güvenliği için kesintisiz çalışmalarını sürdüren ekipler, başarılı operasyonlarla birçok hayat kurtardı.

Eğitimlerle bilinçlenme artıyor

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi, sadece olaylara müdahale etmekle kalmadı, aynı zamanda 2024 yılında 79.755 vatandaşa Temel Yangın Eğitimi verdi. Yangın Önleme ve Denetim Şube Müdürlüğü ise 2.060 işletme ve kamu binasında yangından korunma yönetmeliklerine uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Tatbikatlar ve eğitimler sürüyor

İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD personeli ve BALDAK gönüllüleriyle birlikte şehit itfaiye eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi’nde arama kurtarma tatbikatları düzenledi. Olası afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılan bu tatbikatlarda, K9 köpekleriyle birlikte deprem ve göçük gibi durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.