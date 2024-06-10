Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla düzenli ara eğitimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak, hızla artan elektrikli araçların yangınlarına müdahale konulu bir eğitim düzenlendi.

Eğitim programının içeriği

Eğitim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Elektrikli araç yangınlarının özellikleri

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerin yangın çıkarma potansiyeli ve bu tür yangınların özellikleri detaylı olarak anlatıldı.

Müdahale teknikleri

Elektrikli araç yangınlarına müdahale teknikleri, farklı söndürme maddelerinin kullanımı ve bu maddelere araçların verdiği tepkiler değerlendirildi.

Güvenlik önlemleri

Personelin, yangın sırasında ve sonrasında alması gereken güvenlik önlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Eğitimlerin amacı

Bu eğitim, itfaiye personelinin, elektrikli araç yangınlarına karşı daha hazırlıklı olmasını ve bu tür yangınlara etkin bir şekilde müdahale edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu tür yangınların sayısının artma olasılığı göz önünde bulundurularak, itfaiye ekiplerinin bilgi ve becerilerinin güncel tutulması büyük önem taşıyor.

Katılımcı görüşleri

Eğitime katılan itfaiye personeli, böyle spesifik konularda verilen eğitimlerin, sahada karşılaşabilecekleri yeni tür yangınlara karşı daha donanımlı olmalarını sağladığını belirtti. Katılımcılar, eğitimlerin pratik ve teorik bilgileri harmanlayarak gerçekleştirilmesinin, öğrenme sürecini daha verimli kıldığını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin sürekli eğitim ve gelişimlerini desteklemeye devam ederek, halkın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumayı hedefliyor.