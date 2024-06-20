Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında anızdan çıkarak ormana sıçrayan yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla büyümesinin önüne geçtiBALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında çıkan anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucunda meydana gelen yangına; Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli bir şekilde müdahale etti.

Yangına; 6 itfaiye aracı, 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50’ye yakın personel ile müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş makinesi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı TOMA, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri 3 helikopter, 3 uçak, Bursa Jandarma Komutanlığı 1 helikopter olmak üzere 7 hava aracı ile destek verdi.

Koordineli bir şekilde söndürülen yangının hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, soğutma çalışmalarını da gerçekleştirerek yeniden kıvılcımlanmasının önüne geçti. İlk belirlemelere göre; 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar ormanlık alan yandı.