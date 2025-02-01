Balıkesir-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında, hızla arkadan gelen otomobil öndeki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Olay, sabaha karşı İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki dinlenme tesisi önünde gerçekleşti. 16 ASC 708 plakalı araç, arkadan hızla gelen 34 FAB 886 plakalı araca çarptı. Kaza ihbarının ardından Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına karşı önlem alındı

İtfaiye ekipleri, araçlarda olası yangına karşı tedbir aldı ve kazaya müdahale etti. 16 ASC plakalı aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.