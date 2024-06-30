Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde, Balıkesir ile İzmir il sınırını belirleyen Madra Çayı’nda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ekiplerin yoğun çabalarıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Rüzgar yangının yayılmasını hızlandırdı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Ayvalık’ın Altınova Mahallesi çöp döküm alanında çıkan yangının ardından bugün aynı bölgeye yakın bir yerde yeniden yangın çıktı. Saatte 60 kilometre hızla esen rüzgar, yangının hızla yayılmasına neden oldu ve Madra Çayı’ndaki sazlık alanı küle çevirdi.

Ekipler seferber oldu

Yangının şiddeti nedeniyle bölgedeki hayvancılar hayvanlarını alevlerden korumak için serbest bıraktı. İlk belirlemelere göre, yangın yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili oldu ve çevredeki ekili araziler ile zeytinlikler tehdit altına girdi.

Yoğun müdahale ile kontrol altına alındı

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili İtfaiye Grup Amirliği, Edremit Orman Bölge Müdürlüğü arasözleri, Ayvalık Belediyesi, Dikili Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren özel firmaların su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangının İzmir il sınırını aşıp Dikili ilçesindeki ekili arazilere sıçramasından endişe ediliyordu.

Yangın, dün akşam ve bugün çıkan yangınlarla birlikte bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Yangından zarar gören vatandaşlar, yetkililerden acil destek talep ediyor.