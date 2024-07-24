Balıkesir, 49 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye'nin en çok "Mavi Bayraklı" dördüncü ili olma başarısını elde etti. Özellikle Ayvalık, 21 plaj, 1 marina ve 3 teknesiyle bu ödülleri toplama konusundaki liderliğini sürdürçüyor.

Çocuklara anlamlı etkinlik

Ayvalık Belediyesi, Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 2024 Mavi Bayrak Farkındalık Etkinlikleri ile çevre bilincini artırmayı amaçladı. Bu etkinlikler kapsamında plajlardan toplanan çakmaklarla yapılan heykel ve kumsalda unutulan terliklerden yapılan sembolik balık sergilendi. Ayrıca, çocukların bıraktığı plastik oyuncaklar ve denizden çıkarılan atıklar da etkinlikte yer aldı.

"Topluma çevre bilincilini aşılamalıyız"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mavi bayrak sayısının her geçen yıl arttığını belirterek bu yıl da beş tesisin mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Başkan Ergin, “Paşa Limanı Sosyal Tesislerimiz bu sene de mavi bayrağa uygun görüldü. Hem mavi bayrak töreni hem de farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, çocuklarımıza ve gençlerimize çevreye duyarlılığı anlatmak istedik,” dedi.

Başkan Ergin, çevre kirliliğinin önüne geçmek için öncelikle insanların kirletmemesi gerektiğini vurguladı. “İnsanların kendi alanlarını, iş yerlerini ve evlerinin önünü temiz tutmaları gerekiyor. Belediye olarak temizlik işlerini yürütüyoruz ancak bu yeterli değil; topluma çevre bilincini aşılamalıyız,” diye ekledi.

Ayvalık ödüllere doymuyor

Ayvalık Belediyesi, Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarıyla mavi bayrak başarısını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü kazanan Ayvalık, İzmaritsiz Ayvalık Kamu Spotu, Büyük Deniz Çöpleri Anıtı ve Uluslararası İzmaritsiz Ayvalık Karikatür Yarışması gibi projelerle farkındalık yarattı.

Başkan Ergin, “Bu başarılarımızla gurur duyuyoruz ancak sorumluluklarımız da artıyor. Etkinliklerimizde emeği geçen herkese teşekkür ederim,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.