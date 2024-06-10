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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir evdeki operasyonda arama yapan ekipler, su ısıtıcısının içine atılmış cep telefonu geçirdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 45 telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı, 24 banka kartı, 6 bilgisayar, 15 bin 940 lira ele geçirildi.

Balıkesir ile Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da yürütülen operasyonlarda 42 zanlıdan 37'si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanı oluşturan ve vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi.

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