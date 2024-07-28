Balıkesir’in İvrindi ilçesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve İvrindi Gençlik Merkezi projelerinin son aşamaya geldiğini ve gerekli ödeneklerin çıkarıldığını duyurdu. Canbey, projelerin ilçeye önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

İvrindi projeleri hızla tamamlanıyor

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve İvrindi Gençlik Merkezi projelerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile İvrindi Belediyesi arasında imzalanan protokoller çerçevesinde tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Son kalan ödeneklerin çıkmasıyla birlikte projelerin hızla tamamlanacağını ifade etti. Canbey, bu projelerin bölgenin sosyal ve sportif hayatına önemli katkılar sağlayacağını ve gençlere yeni imkanlar sunacağını belirtti.

İvrindi-Koruç-Bergama yolu çalışmaları devam ediyor

Mustafa Canbey, İvrindi, Büyükyenice, Korucu ve Bergama yollarını kapsayan 29 kilometrelik yolun yapımına Şubat ayında başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Canbey, “Yarım kalan projelerimizi tamamlıyoruz. AK Parti olarak hiçbir işi yarım bırakmayız. Şehrimizle ilgili her sorunun takipçisiyiz” dedi. Yolun en kısa sürede açılmasını hedeflediklerini belirten Canbey, süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti.

Sonuç ve gelecek vizyonu

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Canbey, “Şehrimiz ve hemşerilerimiz için siyaset üstü bir yaklaşımla hizmet ediyoruz. Balıkesir ve İvrindi için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlanacak.