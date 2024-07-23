AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, tarihte ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlanan gazetenin 24 Temmuz 1908 tarihinde basıldığını belirterek, günümüzde basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Basın hürriyetinin miladı

Öztaylan, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurguladı. Ulusal ve yerel basının kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu ve ilgili konularda yaptıkları başarılı ve duyarlı çalışmalarla önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Basının, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında kilit rol oynadığını belirten Öztaylan, gazetecilerin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri özveriyi takdir etti.

Zorlu şartlarda görev yapan gazetecilere övgü

Mesajında, dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan gazetecilerin büyük bir gayret ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını belirten Öztaylan, tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getiren basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı ve başarılar diledi.

Gazetecilere teşekkür ve başarı dileği

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, "Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olup, ilgili konularda yaptıkları başarılı ve duyarlı çalışmalarla önemli katkı sağlamaktadır" dedi. Gazetecilerin ve basın mensuplarının toplumun bilinçlenmesine ve bilgilendirilmesine verdikleri emeği takdir eden Öztaylan, tüm basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.