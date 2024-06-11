Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent merkezindeki alışveriş yoğunluğunu ve esnafın işlerini kolaylaştırmak adına önemli bir adım atıyor. Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu'nun aldığı kararla, 13-15 Haziran tarihleri arasında Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Bu uygulama ile sadece vatandaşların rahatça alışveriş yapması değil, aynı zamanda esnafın da işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmesi hedefleniyor.

Kapatılacak Yollar ve Uygulama Detayları

Saat 14.00 ile 01.30 saatleri arasında geçerli olacak bu uygulama kapsamında, Eski Kuyumcular Mahallesi'ndeki Milli Kuvvetler Caddesi'nin tamamı ve Örücüler Caddesi'nin Orhan Pınar Sokak Kavşağı'ndan Yıldırım Caddesi'nin Yaymacılar Caddesi Kavşağı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Yaymacılar Caddesi'nin Paşasaray Sokak Kavşağı'na kadar olan kısmı da trafiğe kapatılacak. Bu sayede, özellikle alışveriş merkezlerine ve esnafın iş yerlerine kolay erişim sağlanması hedeflenmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu uygulamanın amacının vatandaşların rahat bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, esnafın da işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmesi için bu adımın atıldığını vurguladı. Bu kararın alınmasında esnafın taleplerinin ve kentteki alışveriş yoğunluğunun göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Kapatılacak yollar ve saat aralıkları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Saat 14.00 ile 01.30 arasında geçerli olacak bu uygulama ile araç trafiğinin kapatılacağı bölgeler net olarak belirlendi. Bu sayede hem vatandaşlar, hem de esnafın bu süreçten en iyi şekilde faydalanması hedefleniyor.

Vatandaşlardan Uygulamaya Destek

Vatandaşlar, bu uygulamanın alışveriş deneyimlerini olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, belediyenin bu adımını takdir etti. Özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması için bu tür uygulamaların önemli olduğunu ifade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve esnafın memnuniyeti için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Kurban Bayramı öncesinde bu tür uygulamaların alışveriş trafiğini rahatlatması ve halkın huzurunu arttırması bekleniyor.