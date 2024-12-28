Balıkesir’de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan mühimmat fabrikası patlamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3’ü, aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu isimler, tutuklandı.

Patlama sonrası soruşturma

Balıkesir'de bulunan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrikada çalışan ve yönetici pozisyonunda bulunan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Tutuklama kararları

Savcılık sorgularının ardından, aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise serbest bırakıldı. Patlama ile ilgili olarak yetkililer, olayın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.