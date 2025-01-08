Balıkesir Müzik Akademisi, 5. hafta etkinliğini 75. Yıl Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenledi. Eğitimciler için özel olarak hazırlanan etkinlikte, müzik ve ritim odaklı çalışmalar gerçekleştirildi.

"Öğretmen" şarkısıyla etkinlik başladı

Program, sözü ve müziği Nuri Dağdelen’e ait olan "Öğretmen" şarkısıyla başladı. Yan flüt ve gitar eşliğinde konuk öğretmenlerin seslendirdiği bu parça, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Şarkının ardından temel ritim kalıpları tanıtıldı ve öğretmenlere, öğrencilerle nasıl daha verimli ritim çalışmaları yapılabileceği hakkında bilgiler verildi.

Darbukalar eşliğinde pratik çalışmalar

Etkinliğin devamında, darbukalar kullanılarak ritim denemeleri yapıldı. Öğretmenler, farklı ritim kalıplarını deneyimleyerek hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosferde vakit geçirdi. Bu çalışmaların, okullarda müzik derslerine yeni bir soluk kazandıracağı vurgulandı.

“Hayatın Ritmi” etkinliği, müzik eğitiminin önemine dikkat çekerken, öğretmenlerin müzik aracılığıyla öğrencilerle bağlarını güçlendirebileceği yolları da gösterdi. Etkinlik sonunda katılımcılar, öğrendikleri ritim tekniklerini sınıflarına taşımaktan duydukları heyecanı dile getirdi.