Burhaniye Belediyesi, Ören’de kamulaştırılan alanı yeşil alan ve park olarak düzenleyerek halkın kullanımına açtı. Bu çalışma, bölgenin en güzel manzaralarından birine sahip 2 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

Peyzaj çalışmaları tamamlandı

Ören Tepe’deki bu alan, farklı türlerde çok yıllık bitkiler ve çim alanlarla donatıldı. Ayrıca parkın yürüyüş yolunda, antik kumlamalı aralarda gece renkli ışıklarla aydınlatılan parke taşlar kullanıldı. Bu alan, Burhaniye’nin antik şehri Ören’de, halkın keyifle vakit geçirebileceği yeni bir dinlenme yeri olarak tasarlandı.

Yeşil alan projesi sürecek

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kısa sürede tamamlanan bu yeşil alan projesi ile ilgili olarak, "Kamulaştırılan alanı beton yığınından kurtarıp Ören’in kimliğine yakışır bir yeşil alana dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ören’i hak ettiği değere ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.