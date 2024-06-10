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Gözaltına alınan 37 şüpheli, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Bu sürecin sonunda 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir polisinin yürüttüğü operasyon, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da gerçekleşti.

Operasyon sonucunda 37 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 45 akıllı telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı/USB bellek, 24 banka kartı, 6 laptop bilgisayar ve 15.940 TL para ele geçirildi.

Alınan ihbarları değerlendiren polis timleri, 15 ilde koordineli bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 85 ekip ve 190 personel görev aldı.

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