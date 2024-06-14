Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, Mehmet Kaycı (22) tarafından kullanılan 10 AFY 563 plakalı motosikletin Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Savaştepe Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında kontrolünü kaybederek devrilmesiyle gerçekleşti.

Motosikletten savruldu

Kazada, motosikletten savrulan sürücü Mehmet Kaycı ile yanındaki arkadaşı Emircan Yalkın (21) yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak gençlerden Mehmet Kaycı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.