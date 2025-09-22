Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul'dan da hissedildi. Yetkililer, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

