Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 6,79 kilometre olarak kaydedildi.

Gece Yarısı İki Artçı Daha

İlçede gece yarısı peş peşe 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Sabah saat 07.58’de ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı.

2,5 Ay Arayla İki Büyük Deprem

Sındırgı, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, 2,5 ay sonra 27 Ekim’de yine 6.1 büyüklüğünde bir depremle etkilenmişti. Artçı depremler, bu sarsıntıların devamı niteliğinde görülüyor.

AFAD’dan Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde, depremle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabileceği ve vatandaşların gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.